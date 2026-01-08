The Pitt e The Bear guidano le nomination ai DGA TV Awards 2026

The Pitt e The Bear sono in testa alle nomination dei DGA TV Awards 2026, mentre si avvicina l’annuncio ufficiale delle candidature cinematografiche. Le serie più apprezzate si preparano alla cerimonia di premiazione del 7 febbraio, confermando l’interesse del pubblico e della critica verso produzioni di qualità. Restano da scoprire i riconoscimenti che segneranno il panorama televisivo e cinematografico di quest’anno.

Mentre si attende nelle prossime ore l'annuncio delle nomination cinematografiche, le serie più acclamate festeggiano le candidature in vista della cerimonia di premiazione del 7 febbraio. La Directors Guild of America ha annunciato le candidature ai DGA TV Awards 2026. The Pitt e The Bear guidano le candidature nelle categorie televisive, rispettivamente, nelle serie drammatiche e serie comiche con due nomination ciascuna. Tra i candidati spicca il longevo show comico Saturday Night Live" con tre diverse candidature che riguardano gli speciali SNL50: The Homecoming Concert e SNL50: The Anniversary Special e la serie di documentari SNL50: Beyond Saturday Night.

‘The Pitt,’ ‘The Bear’ among top DGA TV nominees - HBO’s “The Pitt,” FX’s “The Bear” and NBC’s 50th anniversary tributes to “Saturday Night Live” all earned a pair of nominations for the Directors Guild of America Awards. msn.com

The Pitt Season 3 Is Concerning After the Best TV Show of the 2020s’ Fate - The Pitt’s early Season 3 renewal sparks concern as fans fear the acclaimed medical drama could follow The Bear’s path, risking creative decline. fandomwire.com

