The Days of NJPW #03 – L’invenzione dello Strong Style

Negli anni Settanta, Tokyo si presentava avvolta da un’atmosfera di cambiamento. In questo contesto, nacque una nuova forma di lotta, definita “Strong Style”, che avrebbe rivoluzionato il wrestling giapponese. Questo articolo esplora le origini di questa disciplina, analizzando le influenze culturali e sportive che hanno contribuito alla sua invenzione e al suo sviluppo nel panorama di New Japan Pro-Wrestling.

C’era un tipo particolare di grigio che avvolgeva Tokyo alla fine degli anni Settanta. Non era solo il colore del cielo sopra il quartiere di Setagaya, né quello del cemento armato che aveva ricoperto le cicatrici della guerra come una pelle nuova, tesa e lucida. Era un grigio che sapeva di fumo di sigaretta nelle sale pachinko, di vapore che saliva dalle cucine a vista dei chioschi di ramen sotto la pioggia, di quell’attimo sospeso tra il giorno e la notte in cui la città sembrava trattenere il respiro prima di accendere le sue insegne al neon. In quel grigio, in quella sospensione temporale dove il Giappone correva verso il futuro cercando disperatamente di non perdere la propria anima, un uomo decise che la verità non era qualcosa che si trovava, ma qualcosa che si costruiva a mani nude, su un tappeto di tela ruvida. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - The Days of NJPW #03 – L’invenzione dello Strong Style Leggi anche: The Days of NJPW #01 – La Fondazione Leggi anche: The Days of NJPW #02 – Antonio Inoki vs Muhammad Ali Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. The Days of NJPW #02 – Antonio Inoki vs Muhammad Ali; The Days of NJPW #02 – Antonio Inoki vs Muhammad Ali; Commenta SmackDown Live! 2 Gennaio 2026. The Days of NJPW #02 – Antonio Inoki vs Muhammad Ali - Le metropolitane tagliano Tokyo come frasi brevi di un romanzo che non si ferma mai, i salaryman riempiono i treni senza gu ... zonawrestling.net

The Days of NJPW #01 – La Fondazione - Le grandi città crescono, i treni sono puntuali come un gesto appreso da bambini, le fabbriche lavorano a ritmo continuo. zonawrestling.net

Il ritorno del wrestler italiano a #njwk20 #TSOW // #njpw - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.