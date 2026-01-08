Tg Green 9 gennaio – Il governo valuta il mantenimento delle centrali a carbone

Il governo italiano sta considerando la possibilità di mantenere attive le centrali a carbone di Enel a Brindisi e Civitavecchia. Questa decisione potrebbe influenzare il mercato delle auto elettriche nel 2025, secondo Motus-e. Nel frattempo, Poste Italiane ha lanciato buste e scatole in cartone riciclato per Milano-Cortina 2026, evidenziando un impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il governo sta valutando di mantenere le centrali a carbone di Enel di Brindisi e Civitavecchia, segno positivo nel 2025 per il mercato italiano delle auto elettriche secondo Motus-e, e le buste e scatole in cartone riciclato di Poste Italiane dedicate a Milano-Cortina 2026. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana.

