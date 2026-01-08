Tfr al Fondo di tesoreria dell’Inps obbligo dal 2026 | per quali lavoratori e come funziona

Dal 2026, per alcuni lavoratori sarà obbligatorio versare il Tfr al Fondo di tesoreria dell’Inps, secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio. Questa novità riguarda specifici comparti e modalità di contribuzione, modificando il sistema di gestione delle indennità di fine rapporto. In questa guida, analizzeremo chi coinvolge questa disposizione e come funziona, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle nuove normative.

Il nuovo obbligo di contributo del Tfr al fondo di tesoreria Inps 2026 rappresenta una delle modifiche strutturali più significative introdotte dalla legge di Bilancio, approvata a fine dicembre. La normativa stabilisce che i datori di lavoro del settore privato debbano trasferire le quote di trattamento di fine rapporto, non destinate alla previdenza complementare, direttamente all'istituto pubblico. La misura mira a superare i rigidi criteri stabiliti nel 2006, che legavano l'obbligo alla dimensione aziendale cristallizzata a quella data specifica. Secondo quanto riporta il testo della legge 1992025, l'estensione della platea dei datori di lavoro coinvolti garantisce una maggiore equità nel sistema previdenziale, eliminando le disparità tra aziende nate in periodi diversi.

TFR al Fondo Tesoreria INPS per lavoratori e aziende sopra i 50 dipendenti - Con la Manovra 2026 il Governo avrebbe voluto intervenire sulla disciplina del TFR versato al Fondo Tesoreria INPS per le aziende con più di 50 dipendenti, accendendo i timori dei lavoratori sulla ... pmi.it

Versamento TFR al Fondo di tesoreria da parte delle aziende con almeno 50 dipendenti - Termine ultimo per il versamento al Fondo di tesoreria dell'Inps, da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, delle quote di TFR maturate nel mese precedente non destinate alle forme di pr ... ateneoweb.com

Dal 2026, le aziende con almeno 60 dipendenti dovranno versare il Tfr al Fondo di tesoreria Inps. La misura fa parte della mini-riforma della previdenza integrativa prevista dalla legge di bilancio 2026 - facebook.com facebook

