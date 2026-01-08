Tetto in fiamme due persone costrette a lasciare casa

Mercoledì sera a Chiavari si è verificato un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina, causando l’evacuazione di due persone. L’incendio, ancora da accertare nelle cause, ha provocato momenti di emergenza e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Emergenza e ore di paura mercoledì sera a Chiavari, dove verso le 21,30 ha preso fuoco per motivi da chiarire il tetto di una palazzina. È successo in via per Maxena. A dare l'allarme, gli stessi inquilini.Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato per circa quattro ore prima di spegnere il rogo.

