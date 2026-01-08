Test Medicina graduatorie nel caos e UDU all’attacco | La graduatoria pubblicata oggi è una farsa pronto il ricorso collettivo per gli esclusi entro il 15 gennaio

Le recenti graduatorie del test di Medicina, pubblicate in un contesto di incertezza, sono state contestate dall'UDU, che le ha definite “una farsa”. Il sindacato studentesco ha annunciato un ricorso collettivo per tutelare i circa 30.000 esclusi, con scadenza entro il 15 gennaio. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le criticità del sistema di selezione, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’equità delle procedure.

Test Medicina, oggi la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro: tutte le informazioni utili - Test Medicina, oggi, 8 dicembre 2026, sarà pubblicata la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro ... notizie.it

Test di Medicina, da oggi online la graduatoria: come e dove consultarla - Accesso a Medicina, verrà pubblicata oggi la graduatoria nazionale e i punteggi ottenuti durante i primi due esami. catania.liveuniversity.it

Sarà Vero Medicina, anche chi non ha passato il test d’ingresso può entrare: l’ipotesi per salvare gli insufficienti Dopo i test di ingresso a Medicina potrebbero esserci meno promossi che posti disponibili. Il ministero dell’Università, per evitarlo, starebbe mette - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.