Test Medicina graduatorie nel caos e UDU all’attacco | La graduatoria pubblicata oggi è una farsa pronto il ricorso collettivo per gli esclusi entro il 15 gennaio
Le recenti graduatorie del test di Medicina, pubblicate in un contesto di incertezza, sono state contestate dall'UDU, che le ha definite “una farsa”. Il sindacato studentesco ha annunciato un ricorso collettivo per tutelare i circa 30.000 esclusi, con scadenza entro il 15 gennaio. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le criticità del sistema di selezione, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’equità delle procedure.
Test Medicina, l'UDU contesta duramente le graduatorie del semestre filtro definendole "una farsa" e avvia un ricorso collettivo per tutelare i 30mila esclusi. Il sindacato chiede al Ministero l'immediata riapertura dei corsi e l'abbandono dell'attuale riforma, giudicata fallimentare e iniqua.
