Il settore tessile e dell’abbigliamento prosegue il suo rallentamento, con un aumento delle richieste di cassa integrazione nel 2026. Le difficoltà persistono, mantenendo il trend negativo del 2025, con un volume di ordini ridotto e un’attività lavorativa limitata. Questa situazione evidenzia le sfide ancora presenti nel settore, che necessita di strategie di rilancio e adattamento alle nuove dinamiche di mercato.

Il tessile e l’abbigliamento rimangono ancorati al trend del 2025: l’anno nuovo, al momento, non sta mostrando segnali di inversione di tendenza, caratterizzato da pochi ordini e di conseguenza poco lavoro. "Continuano ad arrivare, con lo stesso ritmo, le richieste preventive di cassa integrazione ordinaria nel distretto pratese – commenta Juri Meneghetti, segretario generale della Filctem Cgil Prato Pistoia – Al momento non ci sono segnali di inversione di tendenza". Un persistere nella domanda preventiva che al momento riguarda le aziende del tessile, per quelle dell’artigianato si dovranno attendere, con il ritorno dalle vacanze natalizie, le assemblee con i sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tessile in affanno. Il 2026 inizia in salita. Boom di richieste di cassa integrazione

