Terrorismo Piantedosi | Su fondi a Gaza squarciato il velo sui ProPal

Il ministro Piantedosi ha affermato che, pur rispettando la presunzione di innocenza, sono emerse evidenze su fondi destinati a Gaza. Questi fondi, presentati come assistenza alla popolazione palestinese, sarebbero stati utilizzati, secondo le accuse, per finanziare attività riconducibili ad Hamas e finalità terroristiche. La dichiarazione evidenzia come siano state squarciate le apparenze di un aiuto umanitario, rivelando possibili collegamenti con il terrorismo.

"Pur con la doverosa presunzione di innocenza, è stato squarciato il velo su attività che, dietro il paravento di iniziative a favore della popolazione palestinese, venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all'egida di Hamas per finalità di terrorismo". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Question time al Senato. "Il rischio che le odierne forme di radicalismo e di estremismo possano evolvere in qualcosa di più preoccupante è alla costante attenzione delle Forze dell'ordine e del Ministero dell'Interno, che sta dedicando risorse cospicue su questo fronte". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terrorismo, Piantedosi: "Su fondi a Gaza squarciato il velo sui ProPal" Leggi anche: Terrorismo,Piantedosi:"Squarciato velo" Leggi anche: Piantedosi: "L'indagine su Hannoun ha squarciato il velo sul sostegno ad Hamas" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inchiesta di Genova e finanziamenti a Hamas: Ecco come funziona la rete ombra in Europa; Pioggia battente e freddo su Gaza, le tende degli sfollati invase dall'acqua: «Non sappiamo più dove andare» VIDEO; Fondi ad Hamas, Hannoun a Gip: Da me solo beneficenza a popolo palestinese in tutte le sedi; Fondi ad Hamas, legali Hannoun: Ha sempre operato in modo tracciabile. Piantedosi: "L'indagine su Hannoun ha squarciato il velo sul sostegno ad Hamas" - Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ad un'interrogazione al question time del Senato ... msn.com

