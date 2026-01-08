Terribile rogo in centro al paese | fiamme altissime casa devastata

Da bresciatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha interessato una palazzina nel centro di Salò, in via Garibaldi, mercoledì sera. Le fiamme alte e le luci dei mezzi di soccorso hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti. L’incidente ha causato danni significativi all’edificio, senza tuttavia segnalare feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Le fiamme altissime e le luci blu dei mezzi di soccorso hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti nel centro di Salò, mercoledì sera, quando un incendio è divampato all’interno di una palazzina di via Garibaldi, nel cuore della cittadina gardesana. In pochi minuti la situazione ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incendio spaventoso in Italia, fiamme altissime e fumo: il rogo in pochi istanti

Leggi anche: Incendio a Corsico: Synextra devastata dalle fiamme spente solo all’alba. Cause e danni del rogo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; La storia di Crans-Montana, meta del jet set e oggi teatro del terribile incendio di Capodanno; La rinascita: Siamo ripartiti dopo l’incendio; Crans-Montana: una delle peggiori tragedie della Svizzera.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.