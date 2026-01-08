Terribile rogo in centro al paese | fiamme altissime casa devastata

Un incendio ha interessato una palazzina nel centro di Salò, in via Garibaldi, mercoledì sera. Le fiamme alte e le luci dei mezzi di soccorso hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti. L’incidente ha causato danni significativi all’edificio, senza tuttavia segnalare feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Le fiamme altissime e le luci blu dei mezzi di soccorso hanno attirato l'attenzione di residenti e passanti nel centro di Salò, mercoledì sera, quando un incendio è divampato all'interno di una palazzina di via Garibaldi, nel cuore della cittadina gardesana. In pochi minuti la situazione ha.

