Terremoto oggi ai Campi Flegrei scossa avvertita alle 17.44 a Pozzuoli

Oggi, giovedì 8 gennaio, alle 17.44, una scossa di terremoto è stata percepita a Pozzuoli, in particolare nell’area della Solfatara, nei Campi Flegrei. L’evento sismico si è fatto sentire distintamente nella zona, senza segnalare danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza. Restate aggiornati attraverso fonti ufficiali per eventuali sviluppi.

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Pozzuoli, soprattutto nella zona della Solfatara, nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

