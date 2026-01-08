Terremoto oggi ai Campi Flegrei scossa avvertita alle 17.44 a Pozzuoli

Oggi, giovedì 8 gennaio, alle 17.44, una scossa di terremoto è stata percepita a Pozzuoli, in particolare nell’area della Solfatara, nei Campi Flegrei. L’evento sismico si è fatto sentire distintamente nella zona, senza segnalare danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza. Restate aggiornati attraverso fonti ufficiali per eventuali sviluppi.

