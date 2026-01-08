Terre rare l’oro del futuro in mano alla Cina che fa tremare i mercati

Le terre rare rappresentano elementi fondamentali per molte tecnologie moderne, dall’elettronica all’energia rinnovabile. La concentrazione della loro produzione in Cina ha suscitato preoccupazioni tra i mercati globali, poiché queste risorse sono essenziali per lo sviluppo di innovazioni e infrastrutture future. La loro disponibilità e distribuzione influenzano direttamente l’industria e l’equilibrio geopolitico mondiale.

Sono il nervo scoperto della nuova economia globale. Senza di loro non esisterebbero auto elettriche, turbine eoliche, smartphone né robot umanoidi. Stiamo parlando delle terre rare. Eppure, mentre il mondo occidentale parla di transizione verde e indipendenza tecnologica, il controllo reale di questi metalli è concentrato quasi interamente su una sola nazione: la Cina. Nel settembre 2021 è arrivato in Borsa il primo Etf (Exchange Traded Funds, ovvero dei fondi di investimento quotati in Borsa) sulle terre rare disponibile in Italia. L'entusiasmo era alle stelle. La narrativa era abbastanza semplice: chi controlla questi metalli controlla la transizione verde, le auto elettriche, l'intelligenza artificiale.

