Terni lo spettacolo ‘Una razza in estinzione’ | Restituisce la forza l’ironia e l’attualità del pensiero di Giorgio Gaber
Il teatro Sergio Secci di Terni ospiterà sabato 17 gennaio alle ore 21 lo spettacolo ‘Una razza in estinzione’, un’occasione per approfondire il pensiero di Giorgio Gaber. La rappresentazione restituisce la forza, l’ironia e l’attualità delle sue parole, offrendo al pubblico una riflessione sulla società contemporanea attraverso il linguaggio teatrale.
Il teatro Sergio Secci ospiterà lo spettacolo Una razza in estinzione in programma sabato 17 gennaio (ore 21). Un tributo intenso e coinvolgente all’indimenticato Giorgio Gaber, che ripercorre i monologhi e i brani più iconici del repertorio gaberiano, offrendo al pubblico un’esperienza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
