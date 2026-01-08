Terni i coniugi Valeria e Stefano ‘cambiano’ vita e volano in Finlandia | Persone impagabili
Valeria e Stefano, coniugi di Terni, hanno deciso di cambiare vita trasferendosi in Finlandia. L’associazione Myricae ha organizzato una festa a sorpresa per celebrare questa importante scelta, definita dal presidente Giuseppe come “una scelta di vita”. La coppia saluta con entusiasmo il nuovo percorso, lasciando un segno di solidarietà e amicizia tra le comunità.
Una festa a sorpresa organizzata per la speciale occasione. Ad inizio del mese di dicembre infatti i componenti dell’associazione Myricae hanno salutato i coniugi Valeria e Stefano, che hanno deciso di partire alla volta della Finlandia “Una scelta di vita – sottolinea il presidente Giuseppe. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi riconosce la bimba di Valeria e Alessandra: "Sulle coppie omogenitoriali in Italia strada ancora in salita"
Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi vieta i botti per Capodanno: “Evitare danni e pericoli ad animali, persone ed ambiente” LA SANZIONE
Terni, domenica 3 novembre la passeggiata teatrale nella città degli immortali: l’evento di Stefano de Majo sostenuto dall’associazione Claudio Conti - L’appuntamento con “La città degli immortali” è per domenica 3 novembre alle 10 e 30, quando l’attore e autore Stefano de Majo, in collaborazione con il Comune di Terni e il direttore del ... ilmessaggero.it
Nuovo episodio di truffa ai danni di anziani a Terni, dove una coppia di coniugi di 85 e 86 anni è caduta nella rete della cosiddetta “truffa del falso maresciallo”. Un uomo, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, ha convinto le vittime a consegnare tutt - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.