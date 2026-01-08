Ternana la sala stampa del Liberati solidale con Lorenzo Modestino

La sala stampa del Liberati si schiera a sostegno di Lorenzo Modestino, responsabile della comunicazione della Ternana Calcio, licenziato di recente. Una lettera firmata da giornalisti, operatori e fotografi accreditati, tra cui tutta la redazione di TerniToday, esprime solidarietà e preoccupazione. Questa iniziativa evidenzia l’importanza di un ambiente di lavoro rispettoso e trasparente, sottolineando il valore del ruolo della comunicazione nel contesto sportivo e della tifoseria.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera sottoscritta da giornalisti, operatori e fotografi accreditati in tribuna stampa al Liberati – a cui ha aderito tutta la redazione di TerniToday – contro il licenziamento di Lorenzo Modestino, responsabile della comunicazione della Ternana Calcio, a far data. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Ternana, i tifosi rossoverdi alla proprietà: “Revocate i licenziamenti di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli” Leggi anche: Ternana-Livorno, la DIRETTA del match allo stadio Liberati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ternana, salta la conferenza di Mammarella. Il nuovo amministratore incontra la squadra; Ternana, via anche Mammarella | L’ira di Rizzo “Nemici in casa”; Nuova Ternana, fuori Ferrero e Mammarella: Abbiamo trovato nemici in casa e tante criticità; Sala stampa. Liverani, Ternana: Bravi a sfruttare la nostra occasione. Rassegna stampa – La Nazione – Nuova Ternana, fuori Ferrero e Mammarella - Nuova Ternana, fuori Ferrero e Mammarella titola La Nazione oggi in edicola. ternananews.it

Nuova Ternana, fuori Ferrero e Mammarella: "Abbiamo trovato nemici in casa e tante criticità" - Al Liberati la conferenza del patron Rizzo, dell’amministratore unico Forti e del direttore Foresti. sport.quotidiano.net

Rassegna stampa – La Nazione – Ternana, salta la conferenza di Mammarella - Ternana, salta la conferenza di Mammarella titola La Nazione oggi in edicola. ternananews.it

La conferenza della Ternana Women inizia con il sindaco Bandecchi che vuole pagare la sala della conferenza - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.