Termovalorizzatore la prima relazione dell' Osservatorio | i risultati
L'Osservatorio regionale sul termovalorizzatore di Acerra ha pubblicato la sua prima relazione dopo un anno e nove mesi di attività. Un'analisi approfondita dei risultati e delle criticità del progetto, con l'obiettivo di fornire dati chiari e puntuali per una valutazione obiettiva dell'impianto. Questa prima rendicontazione rappresenta un passo importante nel monitoraggio e nella gestione dell'intervento, offrendo un quadro aggiornato sulla sua evoluzione.
Un anno e nove mesi, tanto ci è voluto perché l'Osservatorio regionale sul termovalorizzatore di Acerra realizzasse la sua prima relazione. Dal documento (per consultarlo clicca qui) emerge un'indicazione chiara per quanto abbastanza scontata. Si dice soddisfatto il sindaco Tito D'Errico, secondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: I dati dell’Osservatorio sull’Infedeltà 2025 raccontano un’Italia che riscopre la relazione stabile, la voglia di fedeltà e legami esclusivi
Leggi anche: Secondo forno crematorio, prima riunione dell'Osservatorio ambiente salute
Acerra, Ferraro: Termovalorizzatore, si discuta la relazione dell'osservatorio.
Termovalorizzatore di Acerra, c'è la prima relazione dell'Osservatorio - Potenziare la sorveglianza ambientale e sanitaria del territorio: è quanto emerge dalla relazione stilata al termine della prima fase delle attività dell'Osservatorio regionale sul termovalorizzatore ... ansa.it
Acerra, prima relazione sul termovalorizzatore. Il sindaco: «Accolte le nostre proposte» - Potenziare la sorveglianza ambientale e sanitaria del territorio: è quanto emerge dalla relazione stilata al termine della prima fase delle attività dell'Osservatorio ... msn.com
Termovalorizzatore, ok dell’Osservatorio al Comune: più screening e verifiche sull’inquinamento - ACERRA – Si è conclusa la prima fase delle attività dell’Osservatorio Regionale sul Termovalorizzatore di Acerra, tra i ... ilmediano.com
Osservatorio sul Termovalorizzatore, accolte le proposte del Comune di Acerra Acerra – Si è conclusa la prima fase delle attività dell’Osservatorio Regionale sul Termovalorizzatore di Acerra, tra i cui componenti c’è il Comune di Acerra rappresentato dal Sind - facebook.com facebook
È la prima sentenza che respinge un ricorso contro il Piano #rifiuti. Altri procedimenti sono ancora pendenti, ma attendiamo con fiducia le decisioni dei giudici. Il percorso è ormai tracciato e andiamo avanti convinti che la realizzazione dei #termovalorizzator x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.