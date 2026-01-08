Termovalorizzatore la prima relazione dell' Osservatorio | i risultati

L'Osservatorio regionale sul termovalorizzatore di Acerra ha pubblicato la sua prima relazione dopo un anno e nove mesi di attività. Un'analisi approfondita dei risultati e delle criticità del progetto, con l'obiettivo di fornire dati chiari e puntuali per una valutazione obiettiva dell'impianto. Questa prima rendicontazione rappresenta un passo importante nel monitoraggio e nella gestione dell'intervento, offrendo un quadro aggiornato sulla sua evoluzione.

Acerra, prima relazione sul termovalorizzatore. Il sindaco: «Accolte le nostre proposte» - Potenziare la sorveglianza ambientale e sanitaria del territorio: è quanto emerge dalla relazione stilata al termine della prima fase delle attività dell'Osservatorio ... msn.com

Termovalorizzatore, ok dell’Osservatorio al Comune: più screening e verifiche sull’inquinamento - ACERRA – Si è conclusa la prima fase delle attività dell’Osservatorio Regionale sul Termovalorizzatore di Acerra, tra i ... ilmediano.com

Osservatorio sul Termovalorizzatore, accolte le proposte del Comune di Acerra Acerra – Si è conclusa la prima fase delle attività dell’Osservatorio Regionale sul Termovalorizzatore di Acerra, tra i cui componenti c’è il Comune di Acerra rappresentato dal Sind - facebook.com facebook

È la prima sentenza che respinge un ricorso contro il Piano #rifiuti. Altri procedimenti sono ancora pendenti, ma attendiamo con fiducia le decisioni dei giudici. Il percorso è ormai tracciato e andiamo avanti convinti che la realizzazione dei #termovalorizzator x.com

