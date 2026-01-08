Tentato assalto a un bancomat a Pomigliano d’Arco

A Pomigliano d’Arco, sconosciuti hanno tentato di svaligiare un bancomat BNL in via Passariello, facendo esplodere l’ATM senza riuscire a portarlo via. L’intervento delle forze dell’ordine ha seguito l’incidente, che non ha causato feriti. La zona è stata messa sotto controllo, mentre si indaga sulle modalità e sui responsabili dell’accaduto.

Sconosciuti hanno fatto esplodere un ATM dell’istituto BNL in via Passariello, a Pomigliano d’Arco, senza riuscire a portarlo via. Sul posto i carabinieri. I carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello, a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, in seguito a un tentato furto ai danni . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Tentato assalto a un bancomat a Pomigliano d’Arco Leggi anche: Nuovo assalto a un bancomat nel Napoletano: tentato furto a Pomigliano d’Arco Leggi anche: Natale in Vetrina 2025 illumina Pomigliano d’Arco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pomigliano, ladri fanno esplodere bancomat: ancora banche nel mirino nel Napoletano; Esplosione e 'Spaccata' in banca: rapinatori in azione contro l'istituto di credito; Casalnuovo, assalto alla Banca Intesa Sanpaolo: l'allarme e l'arrivo dei vigilantes mettono in fuga 4 banditi; Assalto agli sportelli bancomat nel Nolano: ladri fanno esplodere l’Atm e portano via i soldi. Assalto al bancomat a Pomigliano d'Arco: forte esplosione, locali devastati - I ladri non sono riusciti a impadronirsi della refurtiva ... rainews.it

Assalto al bancomat a Pomigliano d’Arco: esplode l’ATM Bnl, ladri in fuga - Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero fatto esplodere l’ATM installato presso l’istituto Banca Nazionale del Lavoro, senza però riuscire ad asportarlo né a portare via il denaro. agro24.it

Assalto con esplosivo alla Bnl di Pomigliano: filiale sventrata - Un nuovo, inquietante episodio di criminalità ha scosso Pomigliano d’Arco, dove nella notte un gruppo di ignoti ha tentato un assalto alla filiale BNL con l’utilizzo di una bomba ad alto potenziale. ilmediano.com

Assalto ad un bancomat fuggiti con il bottino

Tentato furto questa mattina a #Pomiglianodarco , dove i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per un assalto a un bancomat della BNL. Secondo una prima ricostruzione, ignoti hanno f facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.