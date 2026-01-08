Tensione tra Venezuela e Stati Uniti Nel blitz per Maduro oltre 100 morti

Le recenti tensioni tra Venezuela e Stati Uniti si sono intensificate, con il blitz che ha causato oltre 100 vittime e il sequestro di due petroliere, una con bandiera russa. Questi eventi riflettono un deterioramento delle relazioni tra le due nazioni e aumentano le preoccupazioni a livello internazionale.

Tensione tra Venezuela e Stati Uniti anche per via del sequestro americano di due petroliere, di cui una battente bandiera russa. Nel blitz per catturare Maduro sono stati uccisi oltre 100 uomini. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.

