Tennistavolo | Giorgia Piccolin crescere tra campioni | Giannelli Parigi 2024 e LA 2028

Giorgia Piccolin, atleta di tennistavolo, si distingue per una carriera solida e costante, arricchita da cinque titoli italiani assoluti. In questo approfondimento, racconta il suo percorso di crescita, dagli esordi alle competizioni internazionali, con un focus sulle Olimpiadi di Parigi 2024 e le ambizioni per Los Angeles 2028, evidenziando impegno e determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Cinque titoli italiani assoluti, una carriera costruita con pazienza, solidità e continuità, l’Europa come banco di prova e il grande traguardo delle Olimpiadi di Parigi 2024 In questo FOCUS, Giorgia Piccolin si racconta senza filtri: dagli inizi nel tennistavolo alla crescita internazionale, dal peso della costanza quotidiana alle ambizioni future verso Los Angeles 2028. Un percorso che affonda le radici anche fuori dalla palestra: Giorgia ha frequentato la stessa scuola di Tania Cagnotto ed è stata compagna di classe del capitano della Nazionale di volley Simone Giannelli, con cui ha condiviso lezioni private e recuperi scolastici nei momenti più intensi dell’attività sportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

