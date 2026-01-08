Tennis tutto pronto a Seoul per il match-esibizione tra Sinner e Alcaraz

A Seoul si avvicina l’atteso match-esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due tra i più importanti talenti del tennis internazionale. L’evento, che si svolgerà nella capitale sudcoreana, rappresenta un’occasione per appassionati e addetti ai lavori di osservare da vicino due atleti di alto livello, in un incontro che promette di offrire uno spettacolo di grande livello.

Seoul – E’ tutto pronto a Seoul, in Corea del Sud, per l’incontro-esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Quest’ultimo numero uno al mondo e l’Azzurro secondo in ATP, che punta a riconquistare la cima della Classifica Mondiale Maschile. Lo Hyundai Card Super Match è in programma nella mattina italiana del 10 gennaio, alle 8.00. L’atleta tricolore, che ha ricevuto un mazzo di fiori bianchi al suo arrivo in Corea, è stato accolto come una star all’aeroporto asiatico e sono stati tanti i tifosi che hanno fatto foto e chiesto autografi. L’amichevole, che promette altro spettacolo tra i due fenomeni del tennis iridato, anticipa gli impegni internazionali dei due atleti che si ritroveranno in campo all’Australian Open per puntare al trofeo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

