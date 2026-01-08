L’Atp (l’Associazione tennisti professionisti), l’organismo che governa il circuito mondiale del tennis, ha annunciato una riduzione, già a partire da questa stagione, del numero di tornei obbligatori per i migliori giocatori del circuito maschile. I primi trenta giocatori del ranking Atp al termine della stagione 2025, saranno tenuti a disputare almeno quattro tornei della categoria Atp 500 contro i cinque previsti finora. I partecipanti a un Masters 1000 o a un Atp 500 che dovessero ritirarsi durante il torneo «a causa della nascita o dell’adozione di un figlio» non vedranno più sottratti i punti conquistati fino a quel momento nella competizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tennis, l’Atp non toglierà punti a chi si ritira perché gli sta nascendo un figlio e amplia l’uso del Var