tempo di pensionamento ma manca il nuovo vescovo tardelli resta in carica e aspetta

Da subito dopo l’Epifania, cresce l’attesa per l’annuncio del nuovo vescovo di Pistoia e Pescia. Con l’accorpamento confermato e senza indicazioni sulla data di nomina, il vescovo Tardelli rimane in carica, mentre si attende il nome che guiderà le diocesi in questa fase di transizione. La situazione rimane in sospeso, con l’incertezza che si protrarrà fino all’arrivo del nuovo responsabile ecclesiastico.

PISTOIA Dal giorno dell’Epifania, di fatto, ogni momento è buono per sapere chi sarà il nuovo Vescovo delle Diocesi di Pistoia e Pescia, visto che appare scontato – come già predetto in parte anche da Papa Leone XIV – che l’accorpamento proseguirà anche in futuro e non si tornerà ad una divisione fra le due competenze territoriali. È dello scorso ottobre, infatti, l’annuncio delle dimissioni per raggiunti limiti di età di Monsignor Fausto Tardelli, che sono state accettate dalla Nunziatura Apostolica: secondo il diritto ecclesiastico, infatti, la linea da non oltrepassare è quella del compimento del 75esimo anno, circostanza avvenuta tre giorni fa per la guida della Chiesa pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Pistoia, si è dimesso il vescovo Fausto Tardelli

