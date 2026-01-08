A Montevergine si registrano temperature record, con aria gelida che ha causato la sospensione delle lezioni in alcune zone della provincia. Nonostante il miglioramento delle condizioni meteorologiche, le temperature rimangono molto basse, influenzando la quotidianità locale. Questo episodio evidenzia l’intensità delle ondate di freddo che interessano l’Irpinia, richiedendo attenzione e precauzioni adeguate.

Tempo di lettura: 1 minuto Il previsto miglioramento delle condizioni atmosferiche ha regalato all’Irpinia un risveglio dai cieli limpidi, ma dalle temperature polari. La perturbazione nevosa che ha colpito la provincia nelle scorse ore ha lasciato il posto a un’ondata di freddo pungente che sta mettendo a dura prova la viabilità e la quotidianità dei residenti, in particolare nelle aree interne e montane. Temperature in picchiata: i dati dell’Osservatorio di Montevergine. Secondo i rilevamenti dell’ Osservatorio di Montevergine, l’aria si è ulteriormente raffreddata durante la notte. Le colonnine di mercurio hanno fatto registrare picchi da brivido: In vetta: Il termometro è sceso fino a -7. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Temperature record a Montevergine: l’aria si gela, stop alle lezioni in provincia

