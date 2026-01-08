Temperature polari in tutta la Toscana | -12 al Passo delle Radici Neve anche su Siena

L’intera Toscana si trova ad affrontare temperature polari, con punte di -12°C al Passo delle Radici e nevicate anche a Siena. L’allerta ghiaccio rimane in vigore fino alle 12 di oggi, 8 gennaio, rendendo la mattinata caratterizzata da un freddo estremo su tutta la regione.

FIRENZE – Prosegue l’allerta ghiaccio fino alle 12 di oggi (8 gennaio) ed è una mattinata di freddo intenso intutta la Toscana. Temperature polari nella notte si sono registrate al Passo delle Radici (-12), Pieve Santo Stefano (-9,5), Montopoli (-6,2) e Firenze (-4,4). Neve è caduta anche su Siena, imbiancando piazza del Campo. I mezzi operativi della protezione civile regionale sono sulle strade. Il governatore, Eugenio Giani, raccomanda prudenza alla guida, ricordando che l’allerta gialla in corso per rischio ghiaccio su tutta la Toscana è valida fino alle 12. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

