Temperature non oltre i 16 gradi a Mirandola bimbi a scuola con il cappotto

A Mirandola, le temperature non superano i 16 gradi, e i bambini sono tornati a scuola con il cappotto. La giornata ha riservato una sorpresa agli studenti e agli insegnanti, che si sono trovati a dover affrontare ambienti molto freddi al loro rientro. La situazione ha suscitato alcune preoccupazioni, mettendo in evidenza la necessità di verificare le condizioni degli edifici scolastici.

Amara sorpresa per alcuni alunni e insegnanti di Mirandola, che ieri al rientro a scuola si sono trovati a dover svolgere l'attività in ambienti molto freddi. E' successo nello specifico presso la scuola primaria del lesso di via Giolitti e per la scuola d'infanzia ancora dislocata presso il.

