Temperature gelide | alle 7 di mattina a Parma -5 in montagna -8

Le temperature sono sotto zero questa mattina a Parma e nella sua provincia, con -5°C alle 7 di oggi, giovedì 8 gennaio. In montagna, i valori raggiungono anche -8°C. Le condizioni climatiche di freddo intenso sono confermate dai dati di 3BMeteo, che indicano temperature molto basse in tutta la regione. È consigliabile adottare le dovute precauzioni per affrontare le basse temperature di questa giornata.

Temperature sotto zero, a Parma e provincia, per la giornata di oggi giovedì 8 gennaio. Come riportato da 3BMeteo alle ore 7 la temperatura era di -5.3, alle 8 -5.4, alle ore 9 invece -3.7. Nel corso della giornata le temperature dovrebbero alzarsi, per poi tornare sotto lo zero a partire dalle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Temperature gelide: alle 7 di mattina a Parma -5, in montagna -8 Leggi anche: Temperature gelide in Europa, aeroporti chiusi in Francia e Paesi Bassi Leggi anche: Temperature gelide la notte. Occhio ai contatori dell’acqua: "Proteggeteli per evitare rotture" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Temperature gelide in Piemonte: ecco quali sono state le più basse registrate in pianura e in montagna; Freddo, anzi freddissimo. Possibili nevicate alla Befana e nel fine settimana; La neve della Befana in Toscana: le foto più belle; Si torna in classe, ma c’è l’incubo ghiaccio. E' stata la mattina più gelida dall'inizio dell'inverno nel Comasco: il record è di Bulgarograsso - Le prime ore di martedì 7 gennaio 2026 hanno segnato, per la provincia di Como, il momento più gelido dall’inizio dell’inverno. quicomo.it

Temperature gelide in Piemonte: ecco quali sono state le più basse registrate in pianura e in montagna - 3°C a Sauze di Cesana (TO), - quotidianopiemontese.it

Freddo pungente: ecco se e quanto durano queste Temperature gelide - È ormai sotto gli occhi di tutti come l’Inverno abbia deciso di alzare decisamente la voce negli ultimi giorni, facendo sentire il suo peso con temperature molto basse su gran parte dell’Italia. ilmeteo.it

Le gelide temperature previste giovedì mattina sull'Italia. Farà davvero freddo anche nelle località di pianura! - facebook.com facebook

#Freddo pungente: ecco se e quanto durano queste #Temperature gelide x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.