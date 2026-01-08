Teatro Santa Giulia | The Ultimate Bubble Show
Il Teatro Santa Giulia di Villaggio Prealpino ospiterà, sabato 7 e domenica 8 febbraio, lo spettacolo di bubble art “Le mille e una bolle magiche” di Silvia Gaffurini, promosso dall’associazione Obiettivo Sorriso con il patrocinio del Comune di Brescia. L’evento, rivolto a tutte le età, offre un’esperienza visiva unica attraverso l’arte delle bolle di sapone, in un contesto culturale dedicato alla creatività e alla comunità.
Sabato 7 e domenica 8 febbraio, al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino (via Quinta, 4), l’associazione Obiettivo Sorriso con il patrocinio del Comune di Brescia propone lo spettacolo di bubble art “Le mille e una bolle magiche”, di Silvia Gaffurini. Protagoniste insieme a Silvia le bolle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Al Teatro Santa Giulia di Brescia l’anteprima assoluta di “All you need is love”
Leggi anche: Giulia De Lellis parla per la prima volta dopo il parto: "Febbre a 39, ora sono nella baby bubble"
Tanto cinema al Teatro Santa Giulia; Teatro Santa Giulia: The Ultimate Bubble Show; Brescia | BeatleStory; Il 2026 è un anno importante per il Teatro romano di Brescia.
Al Teatro Santa Giulia un concerto benefico per finanziare Telethon - Ottanta giovanissimi musicisti e un narratore per una esecuzione speciale della fiaba musicale per eccellenza. brescia.corriere.it
Prosegue la stagione fuori abbonamento al Real Teatro Santa Cecilia. Tutti i concerti del cartellone ExtraSeries 2025–2026 del Brass Group. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.