Teatro Santa Giulia | The Ultimate Bubble Show

Il Teatro Santa Giulia di Villaggio Prealpino ospiterà, sabato 7 e domenica 8 febbraio, lo spettacolo di bubble art “Le mille e una bolle magiche” di Silvia Gaffurini, promosso dall’associazione Obiettivo Sorriso con il patrocinio del Comune di Brescia. L’evento, rivolto a tutte le età, offre un’esperienza visiva unica attraverso l’arte delle bolle di sapone, in un contesto culturale dedicato alla creatività e alla comunità.

