Tavolo tematico di Noi Moderati su agricoltura e allevamento guidato da Veronica Ambrosino

Noi Moderati Arezzo ha istituito un tavolo tematico dedicato ad agricoltura e allevamento, settori fondamentali per l’economia e il territorio. Guidato da Veronica Ambrosino, attivista del Comitato Resistenza Pastorale, l’iniziativa mira a promuovere un confronto costruttivo e approfondito su tematiche attuali e strategiche legate a queste attività, riconoscendone il ruolo centrale nel contesto locale e nazionale.

