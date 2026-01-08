Tassa sui pacchi extra-Ue Corertex alza la voce | Quei soldi servano a salvare il riciclo

Dal 1° gennaio è in vigore la nuova tassa sui pacchi provenienti da paesi extra-Ue, che prevede un contributo di due euro per ogni spedizione inferiore a 150 euro. Corertex ha espresso preoccupazione riguardo a questa misura, sottolineando come i fondi raccolti potrebbero essere destinati a sostenere progetti di riciclo e tutela ambientale. La normativa mira a regolamentare le importazioni, ma solleva anche questioni di impatto sui consumatori e sulle imprese.

PRATO – Dal primo gennaio è scattata la “tassa sui pacchetti”. Un prelievo di due euro su ogni spedizione proveniente da paesi extra-Ue con valore inferiore ai 150 euro. Una misura, riscossa direttamente dalle Dogane, pensata per frenare l’invasione del fast fashion a basso costo. Ma ora che la norma è realtà, chi gestisce i rifiuti di quella moda “usa e getta” chiede di non disperdere quel tesoretto. A lanciare l’appello è il Consorzio Corertex, che riunisce le aziende del riuso e riciclo tessile. Il presidente Raffaello De Salvo è chiaro. Quel denaro non deve finire nel calderone generale dello Stato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Manovra, per le coperture spunta la tassa sull’oro e sui pacchi extra-Ue

Leggi anche: Tassa sui pacchi extra Ue: stretta in arrivo su Shein e Temu

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Acquisti online, dal 2026 arriva la tassa di due euro sui pacchi extra-UE sotto i 150 euro: ecco tutti i dettagli; Tassa sui pacchi: come funziona, chi la dovrà pagare e perché è un «attacco» ai modelli di Temu e Shein; Nuova tassa sui pacchi: le regole ufficiali delle Dogane; Comprare su Shein o Temu costerà 2 euro in più: che cos’è la tassa sui piccoli pacchi.

Tassa di 2 euro sui pacchi per acquisti online da Paesi fuori dall'UE, il rischio è che la paghino i clienti - Tassa pacchi 2 euro per acquisti online extra UE, come funziona il contributo, quando si applica e chi rischia di pagare il costo ... virgilio.it