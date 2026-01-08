Tassa di soggiorno | rivoluzione da aprile
A partire dal 1 aprile, entreranno in vigore le nuove tariffe dell’imposta di soggiorno nei comuni della Romagna Faentina. La modifica, approvata dall’Unione dei comuni, riguarda le tariffe applicate ai soggiorni presso le strutture ricettive locali, secondo il nuovo regolamento. Questa variazione mira ad aggiornare la disciplina fiscale e a riflettere le esigenze del territorio.
Cambiano le tariffe dell’imposta di soggiorno nei comuni della Romagna Faentina. Dal prossimo 1 aprile infatti, come deliberato dall’Unione dei comuni, entrerà in vigore il nuovo regolamento e le nuove tariffe del tributo applicato ai pernottamenti nelle strutture ricettive locali. Un cambiamento rispetto alle tariffe in vigore che risalgono al 2016 e che prevedevano il pagamento per i turisti di un’unica somma per ciascuna notte trascorsa sul territorio, senza distinzioni e differenze tra città. Un’imposta, quella precedente, che per alberghi a 4 stelle di tutto il territorio costava 2 euro a notte, mentre 1,50 euro era invece l’imposta per gli hotel 3 stelle, 1 euro infine la tariffa prevista per pernottamenti in alberghi a 1 e 2 stelle, così come affittacamere, agriturismi, Bed and Breakfast, appartamenti e case vacanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tassa di soggiorno: rivoluzione da aprile.
