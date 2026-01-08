Tartuca e Valdimontone al voto.

Questo fine settimana si svolgono le elezioni nelle Contrade Tartuca e Valdimontone, con l’obiettivo di confermare i priori in carica. Simone Ciotti, per Tartuca, si presenta per un quinto mandato non consecutivo, mentre per Valdimontone si propone Alberto Benocci. Le votazioni rappresentano un momento importante per le rispettive comunità, che si preparano a rinnovare il proprio organismo di leadership per il prossimo periodo.

Fine settimana di elezioni per le Contrade di Tartuca e Valdimontone, con la proposta di conferma per i priori uscenti Simone Ciotti (per lui sarebbe il quinto mandato, non consecutivi) e Alberto Benocci. Tartuca: la commissione elettorale per il rinnovo del seggio direttivo e del consiglio direttivo della Società M.S. Castelsenio per il biennio 2026-2027, comunica che le votazioni sono indette per i giorni venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 gennaio. Le votazioni avranno luogo nella sala della deputazione in via Tommaso Pendola 21 nei seguenti orari: venerdì dalle 18 alle 20 e dalle 22 alle 24; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 10 alle 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

