Vimodrone intensifica i controlli su Tari e Imu, adottando misure più rigorose per chi non versa i tributi locali. La sospensione o revoca delle licenze rappresenta un intervento volto a incentivare il rispetto degli obblighi fiscali, nel rispetto della legalità. Il sindaco Dario Veneroni sottolinea che l’obiettivo è prevenire l’evasione, garantendo un equilibrio tra esigenze fiscali e tutela dei cittadini.

Licenza sospesa o revocata a chi non paga le tasse, stretta di Vimodrone sui tributi locali. "Non vogliamo punire, ma prevenire", spiega il sindaco Dario Veneroni. La novità entrerà in vigore a metà febbraio, "ma l’iter è lungo, si parte con un avviso bonario - aggiunge il primo cittadino -. Lo scopo non è certo quello di vessare, semmai di far da deterrente. Ci sono situazioni che rischiano di diventare croniche". Deliberato in Giunta, il regolamento è passato al vaglio dell’aula e ne è uscito approvato con i voti della sola maggioranza di centrosinistra. "È il tassello di un progetto più ampio dedicato al recupero fiscale", ha spiegato in consiglio comunale Mattia Peduzzi, assessore al Bilancio, e regista del giro di vite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tari e Imu, Vimodrone fa sul serio. Non paghi le tasse? Licenza sospesa

