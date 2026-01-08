Tanti partner e patrocinatori

Le celebrazioni per i 140 anni del nostro giornale sono rese possibili grazie al sostegno dei patrocinatori. Tra questi, i Comuni di Ancona, Ascoli, Bologna, Cento, Civitanova Marche, Falconara, Fermo, Ferrara, Forlì, Imola, Macerata, Numana, Rimini e San Benedetto. La collaborazione con queste amministrazioni locali è fondamentale per promuovere iniziative di valore culturale e sociale sul territorio.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.