Tajani il 13 gennaio in Parlamento su Venezuela e Crans-Montana

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani interverrà in Parlamento martedì 13 gennaio per fornire aggiornamenti sulla situazione politica e sociale in Venezuela, nonché sulla tragedia di Crans-Montana. L'incontro sarà un momento di confronto per analizzare gli sviluppi recenti e le implicazioni internazionali legate a questi eventi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferirà in Parlamento martedì 13 gennio sulla crisi del Venezuela e sulla tragedia di Crans-Montana. Secondo quanto emerge al termine della capigruppo di Palazzo Madama, il ministro parlerà alle 12 in Senato e nel pomeriggio alla Camera. Quella relativa al Venezuela sarà un’informativa, mentre per Crans-Montana si va verso delle comunicazioni con l’ipotesi di votare un documento unitario dopo la proposta arrivata dal Pd di assistere i familiari delle vittime che si presenteranno come parti civili al processo sulla strage di Capodanno. Crans-Montana, Boccia (Pd): “Nostro dovere rimanere accanto alle famiglie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tajani il 13 gennaio in Parlamento su Venezuela e Crans-Montana Leggi anche: Camera: Tajani in aula martedì 13 su Cras-Montana e Venezuela Leggi anche: Strage Crans-Montana, Tajani: "13 italiani feriti e 6 dispersi" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela e Ucraina, Meloni fa il punto con Tajani e Salvini; La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo; Meloni: «Intervento legittimo contro narcotraffico». Opposizioni all’attacco: «Governo condanni»; Tajani “Non riteniamo giusto inviare truppe italiane in Ucraina”. Camera: Tajani in aula martedì 13 su Cras-Montana e Venezuela - Martedì 13 gennaio, a partire dalle 15,30, in aula alla Camera si terranno le informative urgenti del governo, con il ... iltempo.it

Venezuela, cosa dirà Tajani nell’informativa in Parlamento? La strategia concordata con FdI - Informativa di Tajani sul Venezuela: la linea del Governo Meloni tra sostegno agli Usa, caso Alberto Trentini, dossier di Fratelli d’Italia, accuse a Maduro e scontro politico con le opposizioni. tag24.it

Tragedia a Crans Montana, Tajani: 13 italiani feriti e 6 dispersi - Il bilancio finale dell’incendio devastante nel bar 'Le Constellation' è di 47 vittime e 112 feriti. italiaoggi.it

"MARACAS"!! (Refusi). Caracas, Tajani: "Seguo sviluppi, attenzione alla comunità italiana". Al centro delle preoccupazioni del nostro governo ci sono la sicurezza di oltre 160mila connazionali... (Il Giornale, 3 gennaio. Meme circolante in rete). - facebook.com facebook

Sabato 24 Gennaio presso l’Hotel Ergife di #Roma si svolgerà l’evento “Valori”, promosso dal nostro Segretario Nazionale Antonio #Tajani per celebrare i 32 anni della discesa in campo del Presidente Silvio #Berlusconi. Ripartiamo dai nostri #valori. #forzaita x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.