Tagli alle mani e 20 auto danneggiate tracce di sangue sui finestrini | ladro arrestato a Bardonecchia

A Bardonecchia, un ladro è stato arrestato dopo aver tentato di rubare auto in sosta. Durante il tentativo, si è ferito alle mani e ha provocato danni a 20 veicoli, lasciando tracce di sangue sui finestrini. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori danni e ha portato all’arresto del sospetto, garantendo la sicurezza della zona.

