Tagli alle mani e 20 auto danneggiate tracce di sangue sui finestrini | ladro arrestato a Bardonecchia
A Bardonecchia, un ladro è stato arrestato dopo aver tentato di rubare auto in sosta. Durante il tentativo, si è ferito alle mani e ha provocato danni a 20 veicoli, lasciando tracce di sangue sui finestrini. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori danni e ha portato all’arresto del sospetto, garantendo la sicurezza della zona.
Si è ferito alle mani mentre cercava di rubare sulle auto in sosta a Bardonecchia, ma è stato sorpreso e arrestato dagli agenti della polizia di Stato. L’uomo, un cittadino marocchino di 24 anni, è accusato di furto aggravato continuato su auto. Quando gli agenti lo hanno intercettato, il 24enne. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
