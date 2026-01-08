Svelato il mistero su Hajar Abdelkader la federtennis del Kenya spiega perché ha avuto la wild card

Hajar Abdelkader, la rappresentante del Kenya nel mondo del tennis, ha recentemente ottenuto una wild card per partecipare a un torneo importante. La sua presenza ha suscitato curiosità, soprattutto considerando alcune prestazioni discutibili sul campo. In questa analisi, approfondiamo le ragioni dietro la scelta e il percorso della giocatrice, offrendo uno sguardo obiettivo sulla sua carriera e sulle motivazioni che hanno portato alla concessione della wild card.

Hajar Abdelkader è diventata popolarissima giocando probabilmente la peggior partita nella storia del tennis. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo, chi organizza il torneo ha spiegato perché l'egiziana ha giocato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

