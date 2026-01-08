Surreali Final di Hockey il tifo rossoblù invade la Curva anche senza squadra | Insieme per il Milano
Durante le Final Four del campionato italiano di hockey, dal 9 al 12 gennaio all'Arena Santa Giulia, il tifo rossoblù si farà sentire anche senza la presenza della squadra. Un'iniziativa che unisce i tifosi in un clima di partecipazione e passione, dimostrando il valore della community e del sostegno collettivo. Un’occasione per vivere l’atmosfera sportiva e condividere l’entusiasmo per il movimento hockeistico italiano.
Accadrà all'Arena Santa Giulia in occasione delle Final Four del campionato italiano di hockey dal 9 al 12 gennaio. In occasione del test-event in vista di Milano-Cortina 2026, sabato 10 gennaio la Curva dell'HC Milano invaderà il palazzetto per tifare una squadra che non c'è più ma che ha scritto la storia dell'hockey milanese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Insieme per il Milano: il popolo rossoblù dell’hockey si conta. Per sognare il ritorno in pista
Leggi anche: Bologna Inter, rossoblù senza il tifo organizzato in Supercoppa Italiana: la motivazione nel comunicato degli ultrà
Coppa Italia Volley Femminile A1, Chieri raggiunge la Final Four: Busto si arrende solo al tie-break. (Foto) Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie, segui la pagina del quotidiano online gratuito "La Gazzetta del Nord Ovest". Clicca sulla foto per leggere l'a - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.