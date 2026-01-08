Surreali Final di Hockey il tifo rossoblù invade la Curva anche senza squadra | Insieme per il Milano

Da fanpage.it 8 gen 2026

Durante le Final Four del campionato italiano di hockey, dal 9 al 12 gennaio all'Arena Santa Giulia, il tifo rossoblù si farà sentire anche senza la presenza della squadra. Un'iniziativa che unisce i tifosi in un clima di partecipazione e passione, dimostrando il valore della community e del sostegno collettivo. Un’occasione per vivere l’atmosfera sportiva e condividere l’entusiasmo per il movimento hockeistico italiano.

Accadrà all'Arena Santa Giulia in occasione delle Final Four del campionato italiano di hockey dal 9 al 12 gennaio. In occasione del test-event in vista di Milano-Cortina 2026, sabato 10 gennaio la Curva dell'HC Milano invaderà il palazzetto per tifare una squadra che non c'è più ma che ha scritto la storia dell'hockey milanese. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

