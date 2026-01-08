Surreali Final di Hockey il tifo rossoblù invade la Curva anche senza squadra | Insieme per il Milano

Durante le Final Four del campionato italiano di hockey, dal 9 al 12 gennaio all'Arena Santa Giulia, il tifo rossoblù si farà sentire anche senza la presenza della squadra. Un'iniziativa che unisce i tifosi in un clima di partecipazione e passione, dimostrando il valore della community e del sostegno collettivo. Un’occasione per vivere l’atmosfera sportiva e condividere l’entusiasmo per il movimento hockeistico italiano.

