Supplenze 2026 | riaprono le scuole dopo pausa natalizia si cercano insegnanti Gli interpelli

A seguito della pausa natalizia, le scuole si preparano a riaprire e a selezionare nuovi insegnanti per le supplenze 2026. Confermato dall'OM n. 88/2024, il procedimento di interpello sarà attivato quando le graduatorie saranno esaurite, consentendo alle istituzioni di coprire le supplenze residue. Questa procedura rappresenta un passo importante nel processo di reclutamento per l’anno scolastico 2025/26.

Supplenze e ruoli per gli insegnanti: GaE, GPS ed elenchi regionali per il ruolo le domande da presentare nei primi mesi del 2026 - L'anno 2026 si aprirà con una serie di procedure utili per il prossimo anno scolastico 2026/27: dalle GaE alle GPS agli elenchi regionali ... orizzontescuola.it

Legge di Bilancio 2026, ok definitivo: stop supplenze brevi, 1.500 euro per scuole paritarie, “Carta valore” per neodiplomati, bonus libri per le superiori [LO SPECIALE] - Nel testo definitivo della Legge di Bilancio sono state confermate tutte le misure anticipate dalla nostra redazione. orizzontescuola.it

GRANDE VITTORIA ANIEF PER I PRECARI DELLA SCUOLA! LA CASSAZIONE CONFERMA: DOPO 36 MESI DI SUPPLENZE, DIRITTO AL RISARCIMENTO! Cari docenti precari, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30779/2025 del 23 n - facebook.com facebook

