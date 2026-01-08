Coop propone di ripristinare la chiusura dei supermercati la domenica, come avveniva prima del 2012. La proposta mira a riconsiderare le aperture domenicali, coinvolgendo le altre catene del settore in un dibattito che riguarda le abitudini di acquisto e le normative vigenti. La discussione si inserisce nel contesto di un'attenzione crescente verso le modalità di consumo e le politiche di orario delle grandi superfici.

Tornare ai supermercati chiusi di domenica, come era prima del 2012: è la proposta lanciata in questi giorni da Coop sulla quale si stanno confrontando le diverse catene di settore. Il 2025 è stato un anno difficile per la grande distribuzione, tra calo dei volumi di vendita e margini sotto pressione. In questo contesto prende . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Supermercati chiusi la domenica: proposta di Coop per tornare a prima del 2012

Leggi anche: Supermercati chiusi la domenica? Coop apre al dibattito

Leggi anche: Supermercati chiusi la domenica: chi perde davvero (e chi ci guadagna)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Commercio, imprese e associazioni difendono i negozi aperti la domenica; Supermercati chiusi la domenica: la clamorosa proposta che cambierà la nostra spesa; Supermercati chiusi la domenica? La clamorosa proposta cambia la spesa nel 2026, chi ci sta pensando e perchè. Cosa sappiamo finora; Supermercati chiusi la domenica, la proposta che non fa piacere ai cittadini.

Supermercati chiusi la domenica? Sì dei sindacati alla proposta dell’associazione Cooperative Consumatori Coop - Chiudere i supermercati di domenica per abbassare i costi, a fronte di un 2025 caratterizzato dal calo dei volumi di vendita. radiogold.it