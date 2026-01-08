Supermercati chiusi di domenica nel 2026 la spesa sarà più conveniente?

Nel 2026, molti supermercati rimarranno chiusi di domenica, mentre la grande distribuzione affronta un 2025 difficile con vendite in calo e margini ridotti. Questa tendenza potrebbe influire sui costi e sui prezzi al consumo, portando a riflettere sulla convenienza della spesa in futuro. Un’analisi delle dinamiche del settore aiuta a comprendere come cambieranno le abitudini di acquisto e i possibili risvolti economici per i consumatori.

La grande distribuzione chiude un 2025 in affanno. Volumi di vendita in calo, margini sotto pressione, costi da limare. E adesso Coop lancia una proposta destinata a far discutere: supermercati chiusi la domenica, con 6 giorni di apertura settimanale. A rilanciare l’ipotesi è Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, che ha dichiarato a Il Sole 24 Ore: Le principali imprese del sistema Coop ora vedono con favore la chiusura la domenica. Vogliamo aprire tavoli di confronto con Federdistribuzione e Adm per una visione condivisa. L’obiettivo dichiarato da Coop è dunque negoziare, coinvolgendo Federdistribuzione e Adm (Associazione Distribuzione Moderna) per arrivare a un accordo di settore che potrebbe ridisegnare gli orari di tutta la Gdo italiana, oggi frammentati regione per regione e insegna per insegna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

