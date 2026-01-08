Supermercati chiusi di domenica nel 2026 la spesa sarà più conveniente?
Nel 2026, molti supermercati rimarranno chiusi di domenica, mentre la grande distribuzione affronta un 2025 difficile con vendite in calo e margini ridotti. Questa tendenza potrebbe influire sui costi e sui prezzi al consumo, portando a riflettere sulla convenienza della spesa in futuro. Un’analisi delle dinamiche del settore aiuta a comprendere come cambieranno le abitudini di acquisto e i possibili risvolti economici per i consumatori.
La grande distribuzione chiude un 2025 in affanno. Volumi di vendita in calo, margini sotto pressione, costi da limare. E adesso Coop lancia una proposta destinata a far discutere: supermercati chiusi la domenica, con 6 giorni di apertura settimanale. A rilanciare l’ipotesi è Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, che ha dichiarato a Il Sole 24 Ore: Le principali imprese del sistema Coop ora vedono con favore la chiusura la domenica. Vogliamo aprire tavoli di confronto con Federdistribuzione e Adm per una visione condivisa. L’obiettivo dichiarato da Coop è dunque negoziare, coinvolgendo Federdistribuzione e Adm (Associazione Distribuzione Moderna) per arrivare a un accordo di settore che potrebbe ridisegnare gli orari di tutta la Gdo italiana, oggi frammentati regione per regione e insegna per insegna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Spesa vegana 2026: quali sono i supermercati più forniti?
Leggi anche: Supermercati chiusi la domenica? Coop apre al dibattito
Presidente di Ancc-Coop: «Supermercati chiusi la domenica per tagliare i costi»; Nel 2026 niente più spesa di domenica? Chi valuta la chiusura dei supermercati nei festivi per risparmiare; «Supermercati chiusi la domenica»: la ricetta della Coop per tagliare i costi (sperando nei consumi); Supermercati chiusi la domenica, l’ipotesi della Coop per tagliare i costi.
Supermercati chiusi la domenica: chi perde davvero (e chi ci guadagna) - Dopo un 2025 difficile, Coop propone di tornare a sei giorni d’apertura per risparmiare fino a 2,6 miliardi l’anno. panorama.it
Supermercati chiusi la domenica, l’ipotesi della Coop per tagliare i costi - Il 2025, per la grande distribuzione, è stato un anno difficile, segnato dal calo dei volumi di vendita e con i margini in sofferenza. tg24.sky.it
Supermercati chiusi la domenica. Non è una provocazione social. È una proposta reale che arriva da Coop. Dal 2026 potremmo abituarci a qualcosa che fino a ieri sembrava impensabile: uscire di casa la domenica, lista in mano, e trovare la saracinesca abb - facebook.com facebook
«Supermercati chiusi la domenica»: la ricetta della Coop per tagliare i costi (sperando nei consumi) x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.