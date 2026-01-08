Superlega la Sir di ritorno dalle Canarie Domenica c' è Modena

La Sir Susa Scai Perugia è tornata dalle Canarie dopo la sfida contro il Guaguas Las Palmas. La squadra ha disputato una partita impegnativa e rientra in città in giornata. Domenica prossima, i biancorossi affronteranno Modena in un incontro importante per il campionato.

Nottata alle Canarie per la Sir Susa Scai Perugia, tornata in giornata nel capoluogo umbro dopo la dura battaglia con il Guaguas Las Palmas.Una partita durissima per i Block Devils, che domani riprenderanno la preparazione in vista del match di Superlega di domenica prossima contro Modena.

