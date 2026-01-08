SuperEnalotto oggi 8 gennaio 2026 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Oggi, 8 gennaio 2026, si svolgono le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto a Milano. Questo appuntamento consente ai giocatori di scoprire i numeri estratti e verificare eventuali vincite. Di seguito vengono riportati i dettagli relativi alle estrazioni di questa giornata, per un’informazione chiara e aggiornata.

Milano, 8 gennaio 2026 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 8 gennaio 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 102 milioni di euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L'ultimo "6" è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Appena due mesi dopo, il 22 maggio, la Dea bendata ha baciato in fronte un altro superfortunato, che a Desenzano del Garda azzeccando un 5+1 si è portato a casa 32 milioni di euro.

