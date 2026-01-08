Supercoppa di Francia PSG campione | Marsiglia piegato ai rigori

Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato la Supercoppa di Francia battendo l’Olympique Marsiglia ai rigori, dopo un match terminato 2-2. La finale, ricca di emozioni e momenti inaspettati, si è risolta soltanto nel supplementare, con il PSG che ha mostrato solidità e freddezza nei tiri dal dischetto. Un risultato che conferma la forza e la continuità del club parigino in questa competizione.

Una finale che sembrava persa, poi riaperta all’ultimo respiro e infine decisa dal sangue freddo. La Supercoppa di Francia finisce ancora nella bacheca del Paris Saint-Germain, che piega l’ Olympique Marsiglia ai calci di rigore dopo un 2-2 carico di colpi di scena. Il protagonista inatteso è il portiere: Lucas Chevalier, due parate dal dischetto che spaccano la partita. Finale al cardiopalma in Kuwait. La cornice è internazionale e neutra: si gioca al Jaber Al Ahmad International Stadium, in Kuwait. Il PSG parte meglio e prende il controllo del gioco già nel primo tempo, sbloccando il risultato con Ousmane Dembélé, lesto a finalizzare un’azione rifinita da Vitinha. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Supercoppa di Francia, PSG campione: Marsiglia piegato ai rigori Leggi anche: Supercoppa di Francia, PSG campione: Marsiglia piegato ai rigori Leggi anche: Psg Marsiglia 3-2 dcr, Supercoppa decisa ai rigori! Altro trofeo in bacheca per Luis Enrique, come è andata la finalissima Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Supercoppa al Psg, il Marsiglia di De Zerbi subisce il pari al 95' e perde ai rigori; Il Psg è ancora campione: Luis Enrique conquista il primo trofeo del 2026; La Lega francese ha scelto il Kuwait per la Supercoppa tra PSG e Marsiglia, ma questa mossa non ha generato alcun entusiasmo (nemmeno a Kuwait City); De Zerbi è raggiunto dal Psg al 95', perde ai rigori e piange: «È la prima volta che mi succede per una sconfitta». PSG a caccia di rivincita, il Marsiglia vuole sorprendere - PSG e Marsiglia si contendono la Supercoppa di Francia: pronostico a favore dei parigini, De Zerbi cerca il colpaccio dopo aver vinto a settembre in campionato. agimeg.it

Supercoppa al PSG: Marsiglia beffato al 95’, De Zerbi ko ai rigori - Il PSG vince la Supercoppa di Francia ai rigori contro il Marsiglia: pari al 95’ e decisivo Chevalier con due parate. europacalcio.it

Il Psg vince la Supercoppa di Francia! Luis Enrique acciuffa De Zerbi al 95' e poi trionfa ai rigori - In Kuwait si aggiudicano un trofeo ancora i parigini: Gonçalo Ramos e Chevalier condannano il Marsiglia Il Psg si aggiudica la Supercoppa di Francia al termine di una finale thriller decisa solamente ... tuttosport.com

Ieri sera il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha perso, ai rigori, la finale di Supercoppa di Francia contro il PSG. L’ha fatto subendo il 2-2 al 95’, con un contropiede avversario e un’imbucata a difesa schierata (altissima, a quasi 40 metri). Un suicidio tattico difficilm - facebook.com facebook

Supercoppa Francia, il PSG batte l’OM. Pavard nel caos. I tifosi: “Se ne vada” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.