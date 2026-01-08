Supercoppa di Francia PSG campione | Marsiglia piegato ai rigori

Da serieagoal.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato la Supercoppa di Francia battendo l’Olympique Marsiglia ai rigori, dopo un match terminato 2-2. La finale, ricca di emozioni e momenti inaspettati, si è risolta soltanto nel supplementare, con il PSG che ha mostrato solidità e freddezza nei tiri dal dischetto. Un risultato che conferma la forza e la continuità del club parigino in questa competizione.

Una finale che sembrava persa, poi riaperta all’ultimo respiro e infine decisa dal sangue freddo. La Supercoppa di Francia finisce ancora nella bacheca del Paris Saint-Germain, che piega l’ Olympique Marsiglia ai calci di rigore dopo un 2-2 carico di colpi di scena. Il protagonista inatteso è il portiere: Lucas Chevalier, due parate dal dischetto che spaccano la partita. Finale al cardiopalma in Kuwait. La cornice è internazionale e neutra: si gioca al Jaber Al Ahmad International Stadium, in Kuwait. Il PSG parte meglio e prende il controllo del gioco già nel primo tempo, sbloccando il risultato con Ousmane Dembélé, lesto a finalizzare un’azione rifinita da Vitinha. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

supercoppa di francia psg campione marsiglia piegato ai rigori

© Serieagoal.it - Supercoppa di Francia, PSG campione: Marsiglia piegato ai rigori

Leggi anche: Supercoppa di Francia, PSG campione: Marsiglia piegato ai rigori

Leggi anche: Psg Marsiglia 3-2 dcr, Supercoppa decisa ai rigori! Altro trofeo in bacheca per Luis Enrique, come è andata la finalissima

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Supercoppa al Psg, il Marsiglia di De Zerbi subisce il pari al 95' e perde ai rigori; Il Psg è ancora campione: Luis Enrique conquista il primo trofeo del 2026; La Lega francese ha scelto il Kuwait per la Supercoppa tra PSG e Marsiglia, ma questa mossa non ha generato alcun entusiasmo (nemmeno a Kuwait City); De Zerbi è raggiunto dal Psg al 95', perde ai rigori e piange: «È la prima volta che mi succede per una sconfitta».

supercoppa francia psg campionePSG a caccia di rivincita, il Marsiglia vuole sorprendere - PSG e Marsiglia si contendono la Supercoppa di Francia: pronostico a favore dei parigini, De Zerbi cerca il colpaccio dopo aver vinto a settembre in campionato. agimeg.it

supercoppa francia psg campioneSupercoppa al PSG: Marsiglia beffato al 95’, De Zerbi ko ai rigori - Il PSG vince la Supercoppa di Francia ai rigori contro il Marsiglia: pari al 95’ e decisivo Chevalier con due parate. europacalcio.it

supercoppa francia psg campioneIl Psg vince la Supercoppa di Francia! Luis Enrique acciuffa De Zerbi al 95' e poi trionfa ai rigori - In Kuwait si aggiudicano un trofeo ancora i parigini: Gonçalo Ramos e Chevalier condannano il Marsiglia Il Psg si aggiudica la Supercoppa di Francia al termine di una finale thriller decisa solamente ... tuttosport.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.