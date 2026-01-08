Supercoppa ancora esposta allo Store di San Domenico | ecco info e dettagli

La Supercoppa Italiana, recentemente conquistata dal Napoli, è ancora esposta allo Store di San Domenico. In attesa delle prossime sfide di campionato, questa vittoria continua a essere celebrata e visibile, offrendo ai tifosi l’opportunità di ammirare da vicino il trofeo. Di seguito, trovi tutte le informazioni e i dettagli relativi all’esposizione e alla disponibilità di merchandise correlato.

Mentre in casa Napoli si fanno valutazioni dopo il pareggio col Verona e si guarda al prossimo match contro l’Inter di Chivu, c’è chi ha ancora voglia di ‘festeggiare’ e rendere omaggio alla vittoria della Supercoppa Italiana, ieri in bella mostra allo Stadio Diego Armando Maradona proprio in occasione della sfida contro il Verona. Napoli, la Supercoppa in città per i tifosi. Ed ecco che anche per i tifosi ci sarà l’occasione di vedere ancora il trofeo, provare l’emozione di poter rivivere da vicino l’ebrezze che hanno vissuto i calciatori azzurri quando hanno avuto l’occasione di alzare al cielo, dopo aver battuto il Bologna in finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Supercoppa ancora esposta allo Store di San Domenico: ecco info e dettagli Leggi anche: La Supercoppa sarà esposta nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore dal 26 dicembre al 4 gennaio Leggi anche: UFFICIALE – Supercoppa in Mostra allo Store SSC Napoli fino al 6 Gennaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli, prolungata l'esposizione della Supercoppa nello store di piazza San Domenico; Napoli, prolungata l'esposizione della Supercoppa per i tifosi: l'annuncio; Prolungata l'esposizione della Supercoppa nello store di piazza San Domenico; Napoli, prolungata l'esposizione della Supercoppa per i tifosi: l'annuncio. SSCN - La Supercoppa in esposizione al Napoli Store San Domenico fino al termine di gennaio - L’entusiasmo e la partecipazione dei tifosi hanno accompagnato in queste settimane l’esposizione della Supercoppa presso il nostro Official Store di Piazza San Domenico. napolimagazine.com

Trofeo della Supercoppa torna in Piazza San Domenico: l'annuncio del club - Il trofeo della Supercoppa del Napoli vinto a Riyadh verrà esposto ancora in Piazza San Domenico Maggiore. tuttonapoli.net

La Supercoppa esposta nello store SSC Napoli a Piazza San Domenico fino al 4 gennaio - La Supercoppa conquistata dal Napoli a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno dell’Official Store azzurro di Piazza San Domenico Un’occasione speciale per tifosi e a ... 100x100napoli.it

Napoli Milan 2-0 ? Semifinale di Supercoppa italiana 2025 in diretta da Riyadh

La Supercoppa italiana esposta al Maradona prima di Napoli-Verona facebook

La Supercoppa Italiana esposta al Maradona Guarda #NapoliVerona LIVE, ora su #DAZN x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.