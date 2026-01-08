Supercoppa ancora esposta allo Store di San Domenico | ecco info e dettagli

La Supercoppa Italiana, recentemente conquistata dal Napoli, è ancora esposta allo Store di San Domenico. In attesa delle prossime sfide di campionato, questa vittoria continua a essere celebrata e visibile, offrendo ai tifosi l’opportunità di ammirare da vicino il trofeo. Di seguito, trovi tutte le informazioni e i dettagli relativi all’esposizione e alla disponibilità di merchandise correlato.

Mentre in casa Napoli si fanno valutazioni dopo il pareggio col Verona e si guarda al prossimo match contro l’Inter di Chivu, c’è chi ha ancora voglia di ‘festeggiare’ e rendere omaggio alla vittoria della Supercoppa Italiana, ieri in bella mostra allo Stadio Diego Armando Maradona proprio in occasione della sfida contro il Verona. Napoli, la Supercoppa in città per i tifosi. Ed ecco che anche per i tifosi ci sarà l’occasione di vedere ancora il trofeo, provare l’emozione di poter rivivere da vicino l’ebrezze che hanno vissuto i calciatori azzurri quando hanno avuto l’occasione di alzare al cielo, dopo aver battuto il Bologna in finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

