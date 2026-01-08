Sullo Stadio di San Siro i conti non tornano | i club devono ancora al Comune almeno 19 milioni di euro ma il debito potrebbe essere molto più alto

Lo Stadio di San Siro presenta ancora un debito di almeno 19 milioni di euro nei confronti del Comune, cifra che potrebbe essere superiore. La questione diventa più complessa considerando la possibile vendita dello stadio a club privati, come Milan e Inter, nonostante le controversie giudiziarie in corso. Un tema che solleva interrogativi sulla gestione dei beni pubblici e le implicazioni legali di tali operazioni.

Può un’amministrazione comunale vendere un bene pubblico (per esempio lo stadio Meazza di San Siro) a due società private (diciamo i club Milan e Inter) con le quali ha in corso una controversia giudiziaria davanti al Consiglio di Stato, proprio sul bene interessato dalla cessione, per 7.753.484 euro di affitti non pagati? E ancora, può un’amministrazione comunale vendere un bene pubblico a due società private, sebbene queste risultino ancora debitrici nei confronti delle casse comunali di (almeno) 18.952.042,22 euro per manutenzioni mai effettuate, sebbene previste dal contratto d’affitto? E ancora, può vendere l’impianto, sebbene rimangano aperti altri contenziosi extragiudiziari per crediti contestati dalle società provate dell’ammontare di 3. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

