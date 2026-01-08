Sulla giustizia Musk segue La Verità | sbagliato lasciare in libertà chi delinque

Elon Musk ha espresso apprezzamento per un articolo che affronta la questione della libertà di chi ha precedenti penali, come nel caso del peruviano coinvolto nella vicenda Aurora Livoli. Il suo obiettivo è utilizzare la scienza per salvare vite, ma rimane importante discutere sulla giustizia e sulla sicurezza pubblica. Un dibattito che evidenzia le diverse prospettive tra innovazione e responsabilità sociale.

Il tycoon ha apprezzato l’articolo sul peruviano con precedenti indagato per il caso Aurora Livoli. Lui vuol salvare vite con la scienza. Nell’era della «singolarità tecnologica», ci vediamo costretti a combattere con le singolari decisioni dei giudici. Siamo abbastanza convinti che Elon Musk, l’imprenditore più innovatore e discusso della nostra epoca, sottoscriverebbe in toto un tweet di questo tenore, anche perché il paradosso tra le potenzialità esponenziali delle nuove tecnologie (si veda quello che il magnate sta facendo con Neurolink nella sanità o con Space X nello spazio) e le incredibili contraddizioni dovute alla ipertrofia legislativa e alle cervellotiche decisioni della magistratura le evidenzia da tempo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sulla giustizia Musk segue «La Verità»: sbagliato lasciare in libertà chi delinque Leggi anche: Sulla libertà d’espressione Musk sbaglia bersaglio Leggi anche: Riapre il dormitorio invernale. Tanti: "Una mano a chi è in difficoltà. Ma chi delinque è fuori" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giustizia, Musk applaude Meloni per la riforma. Il dialogo sui pm con un imprenditore australiano - Ha commentato così Elon Musk, condividendolo, un post dell'imprenditore australiano Mario Nawfal, in cui lodava la premier Giorgia Meloni per la proposta di riforma costituzionale sulla ... laprovinciapavese.gelocal.it “Le famiglie delle vittime chiedono giustizia”. Lo ha riferito l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, dopo aver incontrato i familiari dei morti italiani dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana che sono stati rimpatriati con un volo di Stato p - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.