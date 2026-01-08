Sul Vesuvio la prima neve del 2026

Oggi sul Vesuvio si è verificata la prima neve del 2026, a seguito delle recenti piogge e del calo delle temperature che ha interessato Napoli e la provincia. Le condizioni atmosferiche hanno portato a una significativa diminuzione della temperatura, rendendo visibile il manto nevoso sulla vetta del vulcano. Si tratta di un fenomeno che segnala il cambiamento stagionale e l’andamento meteorologico della zona.

Prima neve del 2026 sul Vesuvio oggi per il freddo che sta colpendo Napoli e provincia. Dopo le piogge di ieri la temperatura è scesa decisamente.Il meteo prevede per oggi e per i prossimi giorni cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature dovrebbero essere in aumento.

