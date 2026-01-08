Sul nervo scoperto della sicurezza si muove la prefettura il Pd rosica un po’
La prefettura monitora con attenzione la situazione della sicurezza, evidenziando un calo complessivo dei reati tra il 7 e l’8 per cento. Tuttavia, come ricordato dal prefetto Claudio Sgaraglia, si registra un aumento degli atti predatori commessi dai giovani, indicando nuove sfide nel mantenimento della sicurezza pubblica.
Non è la Chicago egli Anni ’30, ma come ha ricordato a fine anno il prefetto Claudio Sgaraglia, anche se i reati sono calati tra il 7 e l’8 per cento, crescono gli atti predatori dei giovanissimi.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
