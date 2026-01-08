Sul bancone del ristorante una doppia magnum da 300 euro | il furto e la fuga

Il primo giorno del 2026 ha preso una piega inaspettata per un giovane di Orco, quando sul bancone di un ristorante è scomparsa una doppia magnum del valore di circa 300 euro. Un episodio che ha attirato l’attenzione, segnando l’inizio dell’anno con un evento insolito e che si è concluso con un tentativo di fuga.

È iniziato con un episodio piuttosto curioso, se così si può dire, il primo giorno del 2026 per un ragazzo orceano. Poco dopo le 9 del mattino, il giovane – 28 anni l'età – si è introdotto in un bar-ristorante del centro di Medole approfittando di un momento di distrazione della titolare.

