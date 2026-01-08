Su Netflix La sua verità si guarda con facilità ma lascia poco allo spettatore dopo i titoli di coda

Su Netflix, La sua verità si segue con facilità, ma offre poco spunti di riflessione dopo i titoli di coda. La serie, diretta da William Oldroyd e basata sul romanzo di Alice Feeney, combina elementi di thriller e dramma attraverso sei episodi. La trama segue Anna Andrews, ex star televisiva, che torna nella sua città per indagare su un omicidio, sperando di rilanciare la propria carriera.

La serie: La sua verità (His & Hers) (2026) Titolo originale: His & Hers Ideatore: William Oldroyd Regia: William Oldroyd, Anja Marquardt Sceneggiatura: William Oldroyd, Dee Johnson, Bill Dubuque, basata sul romanzo di Alice Feeney Genere: Thriller, Drammatico, Crime Cast: Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Crystal Fox, Rebecca Rittenhouse, Marin Ireland, Sunita Mani Durata: 6 episodi (45-55 minuti) Dove l'abbiamo visto: Su Netflix Trama: Anna Andrews, ex volto di punta di un'emittente televisiva, torna nella sua città natale per seguire un caso di omicidio che potrebbe rilanciarle la carriera.

