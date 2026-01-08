Su internet cerchiamo tutto tranne il colpo di scena cioè il biglietto vincente della Lotteria Italia

Su internet si trova di tutto, tranne il biglietto vincente della Lotteria Italia. Solo cinque dei trecento premi sono stati venduti online, mentre la maggior parte dei biglietti vincenti si nasconde tra numerosi tagliandi di diverso valore venduti in diverse località italiane come Faicchio, Morro d’Oro, Civitella in Val di Chiana e Martignano. La ricerca del biglietto fortunato rimane un’informazione difficile da reperire e ancora più difficile da localizzare.

Se ho contato bene, solo cinque dei trecento biglietti vincenti della Lotteria Italia sono stati venduti online, con la loro collocazione ben mimetizzata frammezzo a una quantità di tagliandi d’oro, d’argento e di bronzo venduti, che so, a Faicchio (BN), Morro d’Oro (TE), Civitella in Val di Chiana (AR), Martignano (UD). Per darvi idea delle proporzioni, i biglietti vincenti venduti online sono pochi in più rispetto a quelli venduti a Paderno Dugnano (MI); quelli venduti nella sola provincia di Roma (RM) ammontano a otto volte tanto. Strano, poiché “online” è l’unica residenza che condividiamo tutti – anche i possessori dei numeri fortunati venduti a San Nicola La Strada (CE) e a Montesano sulla Marcellana (SA) – nonché, per certi versi, la nostra unica vera residenza: è online che effettuiamo pagamenti e riceviamo emolumenti, è online che ci emozioniamo e litighiamo, è online che fissiamo appuntamenti e cerchiamo informazioni, è online che troviamo conforto alla noia in ulteriore noia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

